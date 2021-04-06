Бузулукский район, Оренбургская область, , 08:58 — REGNUM В Бузулукском районе Оренбургской области на пожаре погибли 40 свиней, сообщает пресс-служба областного департамента пожарной безопасности и гражданской защиты.

Один из сгоревших сараев Департамент пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбуржья

Серьезный пожар произошел в селе Могутово. На тушение огня потребовалось два с половиной часа. К ликвидации ЧП привлекали два пожарных боевых расчета.

Сгорело два деревянных сарая на общей площади 122 квадратных метра. По оперативной информации, в огне погибли 40 свиней.

По факту пожара проводится проверка, устанавливаются детали и причина.