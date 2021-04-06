Ярославль, , 08:56 — REGNUM За три месяца 2021 года ярославский аэропорт Туношна принял 18 412 пассажиров, что на 73% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

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Самыми востребованными направлениями стали Краснодар и Сочи. Из Ярославской области за первый квартал совершено 237 вылетов. Основная часть пассажиров была перевезена на «Sukhoi Superjet 100».

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