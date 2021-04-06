Москва, , 08:56 — REGNUM На портале правительства Москвы (mos.ru) появился новый сервис, касающийся вопросов ЖКХ. Москвичи смогут вызвать мастера на дом онлайн, сообщается на сайте градоначальника.

Через сервис «Вызов мастера» можно оставить заявку на ремонт лифта, замену лампочки в подъезде, устранение течи в квартире или уборку мусора на детской площадке и т. д, то есть решить любые вопросы ЖКХ

Новый сервис на портале mos.ru сделает обращение москвичей в единый диспетчерский центр (ЕДЦ) проще и доступнее. Ранее обратиться в ЕДЦ можно было по телефону, с помощью мобильного приложения «Госуслуги Москвы» или в сервисе «Электронный дом».

Как сообщало ИА REGNUM, на портале mos.ru в январе появилась новая услуга — передача данных приборов учета тепловой энергии.

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