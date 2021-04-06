Джакарта, , 08:55 — REGNUM Вице-президент Индонезии Мааруф Амин заявил, что глава государства немедленно отправится с визитом в провинцию Восточная Нуса-Тенггара, где более ста человек погибли из-за наводнения и оползней, сообщает CNN Indonesia.

По его словам, президент должен был совершить поездку 6 апреля, но визит был отложен.

«Есть обстоятельства, которые не позволяют отправиться на место бедствия, и визит могут отложить на несколько дней», — пояснил вице-президент Индонезии.

Вице-президент выразил свои соболезнования, а также помолился, чтобы эта трагедия поскорее закончилась и больше не повторилась.

«Мы, индонезийский народ, обеспокоены стихийным бедствием в провинции Восточная Нуса-Тенггара, чего мы не ожидали, так это того, что число жертв превысит сто человек», — заявил Мааруф Амин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезиипоручил ускорить процесс эвакуации пострадавших в результате тропического циклона Сероя.

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