Омск, , 08:52 — REGNUM Подростки подозреваются в причинении смерти по неосторожности своему знакомому в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 апреля в следственном управлении СКР по Омской области.

Днём 4 апреля в Омске приехавшие по вызову врачи скорой помощи обнаружили в районе ул. 2-я Учхозная тело 26-летнего мужчины. Под данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По версии следствия, трое подростков (15, 16 и 17 лет) собирали металлолом для сдачи в металлоприёмный пункт. Находясь на крыше четырёхэтажного заброшенного здания производственного помещения, они скидывали на землю металлические предметы и листы. В результате их знакомый, стоявший у здания, получил открытую черепно-мозговую травму. Он скончался на месте.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.

Как сообщал ИА REGNUM, в Чувашии изменён приговор фитнес-тренеру, уличённому в краже могильных оград для сдачи в пункт по приёму металлолома.

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