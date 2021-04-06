Сеул, 6 апреля, 2021, 08:58 — ИА Регнум. В сети появились снимки рестайлингового пикапа SsangYong Rexton Sports в удлинённой топовой версии Khan. Снимок размещён на сайте Autotribune.

Autotribune Рестайлинговый пикап SsangYong Rexton Sports в удлинённой топовой версии Khan

Модель получила новый обвес, иные фонари и слегка переработанный салон. По бокам на нижней части дверей и на арках у пикапа защитные пластиковые накладки.

От актуальной версии модернизированное авто отличается другой решёткой радиатора с горизонтальными хромированными планками, а также вертикальными противотуманными фарами. Кроме того, спереди на решётке у версии Khan новый логотип.

Что же касается кормы, то здесь поменялась выштамповка откидного борта, а фонари стали светодиодными.

Внутри автомобиля иной селектор автоматической коробки передач и другое оформление рулевого колеса. Техническая начинка машины не изменилась. У версии Rexton Sports прежняя рамная конструкция с пружинами либо рессорной подвеской.

Ранее компания SsangYong в Великобритании представила рестайлинговый рамный вседорожник Rexton с дизельным силовым агрегатом объёмом 2,2 литра и мощностью 199 «лошадей».

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