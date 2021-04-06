Москва, , 08:59 — REGNUM Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал разрабатывать прототип тест-системы, предназначенной для того, чтобы выявлять птичий грипп. Об этом 6 апреля рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью газете «Известия».

Как отметила Попова, говоря о том, может ли перейти вирус птичьего гриппа от птиц к человеку, на данный момент такой риск является потенциальным и потому необходимо сделать всё возможное для того, чтобы данный потенциал не реализовался.

«Это разработка тест-систем, разработка вакцин, усиление мер защиты людей, которые имеют непосредственный контакт с птицей по роду деятельности», — добавила глава Роспотребнадзора.

Также она отметила, что в настоящее время возглавляемая ею служба разработала специальные методические рекомендации для более надежной защиты людей, работающих на птицефабриках и фермах.

«А наш ГНЦ ВБ «Вектор» приступил к созданию прототипа тест-системы», — добавила Попова.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта в России были введены временные ограничения на поставки в страну продукции птицеводства из отдельных регионов Германии, Швеции и Чехии, неблагополучных по гриппу птиц.