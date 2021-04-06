Ханты-Мансийск, 6 апреля 2021, 08:49 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольшее количество — 21 случай — зафиксирован в Ханты-Мансийске, сообщает 6 апреля региональный оперативный штаб.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны — все новости»
Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 70 случаев.
С начала пандемии на 6 апреля в Югре зарегистрировано 54 594 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 53 098 человек, скончались 785 пациентов с COVID-19.