Нур-Султан, , 08:45 — REGNUM Заболеваемость COVID-19 в Казахстане по итогам марта 2021 года выросла на 30%. Об этом 6 апреля заявил министр здравоохранения республики Алексей Цой на заседании правительства.

По состоянию на 6 апреля в Казахстане зарегистрировано 256 837 случаев заражения коронавирусом, в том числе 1809 — за минувшие сутки. Министр отметил, что в «красной зоне» по заболеваемости остаются семь регионов.

Цой добавил, что в марте зарегистрировано до 1,8 тыс. случаев заражения коронавирусом в сутки, в апреле — до 2 тыс. Всего за пять дней апреля выявлено 9 983 случая заражения.

Напомним, рост заболеваемости COVID-19 в Казахстане наблюдается с начала марта 2021 года.

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