Ярославль, 6 апреля, 2021, 08:44 — ИА Регнум. В Ярославле предложили направить на доработку проект изменений в Генеральный план города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал мэрии Ярославля.

Мэрия Ярославля

Отклонить изменения в Генплан предложили жители дома 61 на улице Малой Пролетарской. Дом расположен рядом с бывшим торговым центром «Карусель». Люди недовольны переводом местного проезда в общественно-деловую зону. На публичных слушаниях по изменениям в Генплан этот вопрос был вынесен на отдельное голосование, большая часть жителей высказалось за перевод дороги в зону транспортной инфраструктуры. Жители опасаются, что дорога уйдёт под парковку торгового центра. Однако их предложение в итоговом проекте учтено не было.

Несмотря на заявления мэрии о том, что проезд будет сохранён, жильцы дома на Пролетарской отправили письмо всем депутатам муниципалитета с просьбой отклонить изменения в Генплан и направить проект на доработку. В своём обращении люди ссылаются на слова Владимира Путина о том, что «мнение людей должно быть определяющим».

Проект об отклонении изменений в Генплан внёс депутат от «Справедливой России» Анатолий Каширин. По данным источников ИА REGNUM, поддержать его готовы и некоторые единороссы. Правда, в повестке дня заседания 7 апреля, где будут рассмотрены изменения в Генплан, проекта Каширина пока нет. Он был внесён лишь 5 апреля и пока не рассмотрен профильной комиссией.

Это может стать основанием для того, чтобы не включать проект в повестку. Впрочем, и без него депутаты могут отклонить изменения в Генплан — просто проголосовав против.