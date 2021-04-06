Хабаровск, , 08:50 — REGNUM В Хабаровске запланировано 300 мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы. В них примут участие около 60 тысяч детей и подростков. Самые масштабные — акция «Георгиевская ленточка», «Майский вальс» и «Кино Победы», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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Обсуждается также инициатива общественников по военной реконструкции сражения за Берлин в парке «Динамо». Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поручил проработать все детали.

«В преддверии Дня Победы мы будем чествовать ветеранов на дому. Сегодня у нас в городе живут 1294 участника Великой Отечественной войны, из которых 157 человек сражались на фронтах. Каждого посетят лично и поздравят», — сказали в мэрии.

Массовое шествие «Бессмертного полка» планируют провести в традиционном формате — многотысячная колонна пройдёт от площади Ленина до площади Славы. Но окончательное решение будет принято в середине апреля — в зависимости от эпидемиологической ситуации в городе.

Военные уже начали репетиции праздничного парада.

Как сообщало ИА REGNUM, парадные расчёты Северного флота (СФ) ВМФ России начали подготовку к военным парадам в Североморске и Мурманске, посвящённым Дню Победы в Великой Отечественной войне.