Сеул, , 08:46 — REGNUM Крупные зарубежные инвестиционные банки пересмотрели прогнозы темпов роста экономики Южной Кореи в 2021 году. Об этом сообщает Yonhap News.

В соответствии с мартовскими отчётами девяти банков, включая Barclays, BoA-Merrill Lynch, Citi и Goldman Sachs, темпы экономического роста Южной Кореи в текущем году составят 3,8%, что на 0,2% выше по сравнению с февральским прогнозом.

Известно, что инвестиционные банки повышают прогноз четвертый месяц подряд.

Самый высокий прогноз темпов роста южнокорейской экономики предложил банк UBS (4,8%). За ним следуют JP Morgan и Golden Sachs (4,1%), BoA-ML (3,9%), Barclay (3,7%), Nomura (3,6%), HSBC (3,4%), Citi (3,3%).

Между тем, эксперты повысили прогнозы не только темпов роста экономики Южной Кореи, но и Индии (+0.2%, 11,3%), Тайваня (+0,6%, 5,3%) и Сингапура (+0,2%, 6,5%). Прогнозы для Индонезии (-0,1%, 4,5%), Филиппин (-0,2%, 7,1%) и Вьетнама (-0,8%, 7,1%), напротив, понижены, а для Гонконга (4,5%), Малайзии (5,9%) и Таиланда — сохранены на прежнем уровне.

Средний прогноз экономического роста Южной Кореи в 2022 году составляет 3%. По сравнению с февральским отчётом показатель не изменился.