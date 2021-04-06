Ставрополь, , 08:42 — REGNUM В Ставропольском крае приняли участие в прививочной кампании от коронавируса уже более 109 тыс. человек жителей. Среди них 53 тыс. жителей пожилого возраста. Об этом 5 апреля сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

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"Все больше земляков пользуется возможностью защитить себя от коронавирусной инфекции. Количество жителей края сделавших прививку превысило 109 тысяч», — написал он на своей странице в Instagram.

По словам Владимирова, 76 703 человека считаются полностью привитыми — они получили два компонента вакцины «Спутник V».

По данным губернатора на 6 апреля, в крае заразились коронавирусной инфекцией всего 50 959 человек. Из них сумели справиться с болезнью — 48 046 пациентов. Не удалось спасти врачам 1248 ставропольчан.⠀