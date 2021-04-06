Москва, , 08:42 — REGNUM Заработные платы работников сферы производства достигают четверти миллиона рублей. Самые небольшие доходы по сравнению с этой суммой — у начальника производства во Владимире и специалиста на предприятие тяжёлого станкостроения в Краснодаре. Им предлагают до 100 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования высокооплачиваемых вакансий апреля в производстве, проведённого аналитиками сервиса «Работа.ру».

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Так, должность машиниста буровой установки в Красноярске предполагает оплату труда 150 тыс. рублей, пишет RT. Столько же в месяц может заработать обивщик мягкой мебели с опытом работы не менее двух лет на производственном предприятии в Москве, а также инженер-лаборант по ремонту дорожного покрытия в Якутске. Последнему также предоставят жильё и трёхразовое питание.

Также в топ высокооплачиваемых вакансий вошла должность сварщика Национального агентства контроля сварки в Якутске с опытом работы от трёх лет: соискатель может получать зарплату от 165 тыс. рублей. На оклад до 220 тыс. рублей в месяц может претендовать оператор производства цельномолочной и кисломолочной продукции на заводе в Магаданской области.

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При этом одну из самых высоких зарплат в сфере производства предлагают главному инженеру угольной компании в Москве: такому специалисту готовы платить от 250 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным платформы поиска работы HeadHunter, на высокие зарплаты могут рассчитывать соискатели, готовые к дистанционной работе. Их оклад может достигать 350 тыс. рублей в месяц. Такую зарплату предлагают iOS-разработчику, от 220 тыс. до 300 тыс. рублей (до вычета налогов) — разработчику 1С.