Самара, , 08:45 — REGNUM Снижение заболеваемости ОРВИ и внебольничных пневмоний зафиксировано в Самарской области. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что за минувшую неделю в регионе в сравнении с прошлой неделей было зафиксировано уменьшение числа заболеваний ОРВИ на 6,9% и внебольничной пневмонией — на 2,1%.

Отмечается, что в регионе около 3,5 тысяч пациентов с COVID-19 и подозрением на него получают лечение в медучреждениях, а около 13,5 тысяч таких пациентов лечатся на дому.

Пресс-служба оперативного штаба передает слова министра здравоохранения региона Армена Беняна, который сообщил, что в настоящее время в резерве находится свыше 30% коечного фонда. В связи с этим 10% свободных коек будут постепенно возвращать в штатный режим работы (при этом 1,8 тысяч коек уже переведены в штатный режим).

Бенян также отметил, что в Самарской области скорую помощь в круглосуточном режиме оказывают 214 бригад, при этом в г. Тольятти их количество планируют увеличить.

Отмечается, что в области работают 164 прививочных пункта. Прививки от COVID-19 поставили 187 тысяч желающих, а свыше 130 тысяч желающих завершили вакцинацию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 5 апреля в регионе за сутки выявили 199 случаев заражения коронавирусом.