Саратов, , 08:57 — REGNUM В Саратовской области коронавирусную инфекцию за сутки зарегистрировали в 148 случаях. Всего с начала наблюдения COVID-19 выявили, по информации на 6 апреля, у 55 687 человек. Днем ранее заболели 147 жителей. Выздоровели за все время 50 368 пациентов, или 90,4%, за сутки — 139 человек. Скончались 839 саратовцев, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Наибольшее число инфицированных за минувший день подтверждено в Саратове — 62 случая, в Энгельсском районе — 20, остальные — в других муниципалитетах области. Пневмония выявлена у 34 пациентов.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовскую область всего поступило 117 тыс. доз вакцины от коронавируса. 5 апреля в регионе приняли ещё 12,3 тыс. доз вакцины «Спутник V». Также на текущей неделе региональный минздрав ожидает поступления порядка 1,5 тыс. доз вакцины «КовиВак».

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