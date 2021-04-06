Вашингтон, , 08:42 — REGNUM В прошедшем году американские военно-морские силы (ВМС) провели в Арктике 20 различных учений и операций и в том числе с участием стран-партнеров. Об этом 6 апреля сообщил на интернет-брифинге для небольшой группы журналистов глава штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей.

«За последний год мы провели 20 учений или операций на Крайнем Севере или за (Северным) полярным кругом», — приводит его слова ТАСС.

Также глава штаба американских ВМС уточнил, что часть данных учений и операций была односторонними, однако большинство из них были двусторонними или многосторонними.

«Так что наше (ВМС США) присутствие в Арктике более не является редкостью. Оно становится неотъемлемой частью того, чем мы занимаемся. Особенно в зоне оперативной ответственности Европейского командования (американских ВМС)», — добавил Гилдей.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля военные учения НАТО Iron Spear 2021, в которых принимают участие боевые группы альянса, расположенные в Прибалтике и Польше, начались на военном полигоне Адажи в Латвии.