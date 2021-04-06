Вашингтон, , 08:45 — REGNUM Некоторое время потребуется президенту США Джо Байдену, чтобы принять окончательное решение о выводе американских войск из Афганистана. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила 5 апреля на регулярном брифинге.

Прежнее руководство США обязалось отвести из Афганистана свои силы к 1 мая. У Псаки спросили, когда же новая администрация примет соответствующее решение.

По её словам, в силу «логистических причин» до 1 мая вывести войска будет сложно. Байден продолжает консультации со своей командой и советниками, а также с партнёрами и союзниками Вашингтона.

«Безусловно, принятие верного решения у него займёт некоторое время», — сказала Псаки.

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