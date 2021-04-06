Чита, , 08:38 — REGNUM Лесные пожары потребовали начать авиапатрулирование лесов в Забайкалье. По словам спасателей, пока это самый эффективный, но и самый дорогой способ выявления пожаров.

В первый день облёта в Ингодинском лесничестве около Читы лётчик-наблюдатель обнаружил возгорание сухой травы и пожар был ликвидирован. Всего для воздушного авиамониторинга в 2021 году используют 13 самолётов, ещё шесть самолётов — для тушения лесных пожаров.

По данным Авиалесохраны, на 6 апреля в Забайкальском крае действуют один лесной пожар на площади в 24 гектара.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году на тушение лесных пожаров Забайкалье потратит свыше 67 млн рублей.

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