Москва, , 08:36 — REGNUM В Москве в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ 17 апреля впервые в России состоится региональный чемпионат международного конкурса по авиаробототехнике и машинному зрению DJI RoboMaster Youth, сообщается на портале мэра столицы.

В региональном чемпионате по робототехнике примут участие восемь команд учащихся московских школ, колледжей и коллективов детских технопарков.

Участникам предстоит управлять роботами через мониторы, сидя спиной к треку. Команда-победитель поедет на международный турнир DJI RoboMaster Youth, который состоится в августе в Китае.

Как сообщает ИА REGNUM, международный турнир по робототехнике RoboMaster проводится в Китае с 2015 года. Ежегодно в нем принимают участие более 200 команд со всего мира.

Читайте подробнее: В Москве оценили потенциал российского рынка робототехники