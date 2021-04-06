Горно-Алтайск, , 08:36 — REGNUM В Республике Алтай решением регионального правительства с 1 апреля установлен пожароопасный сезон. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

К настоящему времени в населённых пунктах региона зарегистрировано два случая возгорания сухой травы.

«Органами государственного пожарного надзора МЧС России проводится работа по привлечению виновников возникновения данных пожаров к административной ответственности», — отметили в управлении.

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