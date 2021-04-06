Горно-Алтайск, 6 апреля 2021, 08:36 — REGNUM В Республике Алтай решением регионального правительства с 1 апреля установлен пожароопасный сезон. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.
К настоящему времени в населённых пунктах региона зарегистрировано два случая возгорания сухой травы.
«Органами государственного пожарного надзора МЧС России проводится работа по привлечению виновников возникновения данных пожаров к административной ответственности», — отметили в управлении.
Читайте также: В Хакасии с начала года произошло более 350 пожаров