Пермь, , 08:34 — REGNUM В Перми появится новый пешеходный мост. Об этом заявил руководитель Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис, сообщает «Эхо Москвы в Перми».

Мост построят через ул. Попова. Инженерное сооружение будет представлять собой закрытую галерею. Ожидается, что мост введут в эксплуатацию через год.

«Он появится для повышения доступности центра в створе улицы Советской и будет работать круглосуточно», — сказал Максим Кис.

Добавим, ранее чиновник поделился планами городской власти сделать на улице Монастырской двухстороннее движение.