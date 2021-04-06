Пермь, 6 апреля 2021, 08:34 — REGNUM В Перми появится новый пешеходный мост. Об этом заявил руководитель Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис, сообщает «Эхо Москвы в Перми».
Мост построят через ул. Попова. Инженерное сооружение будет представлять собой закрытую галерею. Ожидается, что мост введут в эксплуатацию через год.
«Он появится для повышения доступности центра в створе улицы Советской и будет работать круглосуточно», — сказал Максим Кис.
Добавим, ранее чиновник поделился планами городской власти сделать на улице Монастырской двухстороннее движение.