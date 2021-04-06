Нур-Султан, , 08:33 — REGNUM В Казахстане ежемесячно планируют вакцинировать по два миллиона человек. Об этом 6 апреля заявил премьер-министр республики Аскар Мамин на заседании правительства.

По его словам, в сентябре вакцину от коронавируса получат 10 млн человек. «Тогда ожидаем получение накопительного эффекта коллективного иммунитета», — сказал глава правительства.

Он добавил, что система здравоохранения Казахстана обеспечена необходимым объемом лекарственных средств и медицинских изделий. В частности, в медучреждениях уже сформирован месячный запас лекарств.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал министра здравоохранения Алексея Цоя за низкие темпы вакцинации населения.