Нью-Йорк, США, , 08:35 — REGNUM В Организации Объединенных Наций (ООН) обеспокоены насилием, продолжающимся в Мьянме, в результате которого с начала февраля в стране погибли как минимум 568 человек. Об этом 6 апреля заявил на пресс-конференции официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дуджаррик.

«Наши коллеги в Мьянме остаются обеспокоены продолжающимся насилием, еще 18 человек были убиты в течение выходных <…> Управление Верховного комиссара ООН по правам человека получило достоверную информацию о гибели по крайней мере 568 женщин, детей и мужчин с момента захвата власти военными», — сказал он.

При этом Дуджаррик уточнил, что реальное количество погибших в ходе протестов в стране может быть еще больше.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Ассоциации помощи политическим заключенным в Мьянме сообщили, что не менее 570 человек погибли в ходе столкновений на акциях протеста в стране с момента прихода в ней к власти военных в начале февраля.