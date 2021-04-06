Рим, 6 апреля, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Итальянский автопроизводитель FV Frangivento обнародовал изображения суперкара Sorpasso. Рендерные изображения распространила пресс-служба компании.

Пресс-служба FV Frangivento Суперкар FV Frangivento Sorpasso

Своё название модель получил в честь комедийного фильма итальянского кинорежиссёра Дино Ризи «Обгон» 1962 года.

Внешне Sorpasso выглядит агрессивно и выделяется своими острыми формами. По бокам перед крыльями передних колёс у него огромные воздухозаборники. Пара «жабер» расположена за дверями авто. Кроме того, модель получит угловые фары со светодиодными дневными ходовыми огнями (ДХО). Среди опций стоит отметить систему Avatar Driving Assistant, основанную на технологии искусственного интеллекта.

Самая производительная версия модели — GTXX будет оснащена безнаддувным двигателем V10 с нагнетателем. Максимальная мощность машины составит 850 л. с., а максимальная скорость — 345 км/ч.

Ранее итальянская компания Pagani Automobili S.p.A. представила 850-сильный суперкар Huayra R весом чуть более тонны. Автопроизводитель утверждает, что мотор модели Huayra R будет звучать как двигатель болида Формулы-1.

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