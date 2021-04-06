, 08:30 — REGNUM Партия «Справедливая Россия» («СП») стояла у истоков борьбы за права собственников гаражей и, безусловно, поддерживает принятие закона о «гаражной амнистии». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель фракции «СП» В Алтайском краевом законодательном собрании (АКЗС) Александр Молотов. Комментируя содержание закона, он, в частности, пояснил:

«Механизм его действия уже отработан на примере «дачной амнистии». Кроме того, в Алтайском крае на основании принятого АКЗС закона уже много лет действует схожая процедура узаконения земли под самовольными жилыми постройками, которая тоже доказала свою необходимость и эффективность.

Главным гарантом того, что в ходе «гаражной амнистии» не будет злоупотреблений, является ряд ограничений, законом предусмотренных. Речь идёт об узаконении только тех гаражей, которые были построены до введения в действие Градостроительного кодекса (то есть до 2004 года) и собственники которых получили гараж от государства или организации либо владеют гаражом в составе ГСК. Таких людей только в Барнауле сотни, а их попытки узаконить землю под свои гаражами тянутся десятилетиями (я лично знаком с такими случаями).

Гаражная амнистия, наконец, позволит собственникам гаражей владеть и распоряжаться ими на законных основаниях, а муниципалитеты смогут увеличить поступление в местные бюджеты земельного налога».

Как сообщало ИА REGNUM, закон о «гаражной амнистии» предоставляет гражданам возможность до 1 сентября 2026 года бесплатно получить земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых расположены их гаражи, при условии, что они были возведены до введения в действие Градостроительного кодекса, то есть до 30 декабря 2004 года. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

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