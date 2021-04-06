Страсбург, Франция, , 08:30 — REGNUM Протестующие курдского происхождения, которые ворвались на территорию здания Совета Европы во французском городе Страсбург, были разогнаны полицией. Об этом 5 апреля сообщило местное издание Dernieres Nouvelles d'Alsace (DNA).

В акции принимали участие несколько десятков демонстрантов, которые бросали в полицейских бутылки с водой. По информации DNA, они прибыли во Францию из Германии для того, чтобы потребовать освободить бывшего лидера Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдуллаху Оджалана, который осужден на пожизненное тюремное заключение в Турции.

Стражи правопорядка применили против демонстрантов слезоточивый газ и в течение 40 минут взяли ситуацию под контроль. Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября 2019 года на площади Сен-Ламбер в бельгийском городе Льеже произошла массовая драка турок и курдов. В результате пострадал один из участников столкновений. Перед дракой на площади прошла акция протеста курдов против турецкой военной операции на севере Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Массовая драка между турками и курдами произошла в Бельгии