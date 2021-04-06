Токио, , 08:32 — REGNUM Правительство Японии 6 апреля ещё на два года продлило односторонние санкции в отношении КНДР, введённые в связи с ракетно-ядерной программой Северной Кореи и похищением японских граждан. Об этом генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като сообщил на регулярной пресс-конференции в Токио.

«Мы продолжим тесное сотрудничество с международным сообществом, направленное на решение ракетно-ядерной проблемы, а также, что самое главное, проблемы похищенных граждан», — сказал Като.

По его словам, решение о продлении односторонних санкций против КНДР кабинет министров принял исходя из требований полноценного и всестороннего соблюдения резолюций Совбеза ООН в отношении Пхеньяна.

Напомним, что впервые односторонние санкции в отношении КНДР были введены Японией в 2006 году, после проведения Северной Кореей ядерного испытания. Также крайне болезненным для отношений между странами является вопрос о похищенных спецслужбами КНДР гражданах Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, представители США, Японии и Южной Кореи в ранге помощников глав государств по национальной безопасности по итогам встречи в Академии ВМС США в Аннаполисе (штат Мэриленд) подтвердили приверженность политике денуклеаризации Корейского полуострова.

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