Джакарта, , 08:28 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо поручил ускорить процесс эвакуации пострадавших в результате тропического циклона Сероя в провинциях Восточная Нуса-Тенггара и Западная Нуса-Тенггара, сообщает Antara.

«Во-первых, нужно ускорить процесс эвакуации, поиска и спасения пострадавших», — заявил Джоко Видодо.

Глава государства также поручил агентству по борьбе со стихийными бедствиями, спасателям и военным добраться до более пострадавших и изолированных районов Индонезии.

В результате стихийного бедствия пострадали 27 808 человек, затоплены 4643 дома, а также 294 гектара сельскохозяйственных земель. В общей сложности 23 759 человек были эвакуированы в более высокие районы.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии распорядился удовлетворить потребности беженцев, пострадавших от тропического циклона Сероя.

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