Омск, , 08:27 — REGNUM На онлайн-встрече с блогерами и журналистами, состоявшейся 5 апреля, губернатор Омской области Александр Бурков прокомментировал возможную смену мэра Омска.

Он ответил на вопрос, кто мог бы стать мэром города-миллионника, если действующий градоначальник Оксана Фадина изберётся в Госдуму.

По словам Буркова, избирательная кампания только начинается, до выборов ещё далеко.

«Когда встанет вопрос о кандидате на пост мэра, я думаю, мы все вместе определимся, с жителями города Омска. Мне кажется, всему своё время», — подчеркнул глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Оксана Фадина является мэром Омска с ноября 2017 года. В марте 2021 года секретарь Омского отделения партии «Единая Россия» Вадим Бережной на встрече с Бурковым предложил кандидатуру Фадиной для участия в выборах в Госдуму, которые состоятся в сентябре 2021 года. Губернатор одобрил её кандидатуру.

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