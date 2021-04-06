Улан-Удэ, , 08:27 — REGNUM В Бурятии на минувшей неделе с 29 марта по 5 апреля зарегистрирован 121 пожар. Это на 28,6% меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года, когда произошёл 171 пожар, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

В результате получили травмы три человека. Погибших нет.

«Также в Бурятии произошло 37 загораний травы и уничтожено 34,9 га сухой травянистой растительности», — добавили в управлении.

В связи с этим спасатели вновь призвали местных жителей соблюдать меры пожарной безопасности.

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