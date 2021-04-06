Москва, , 08:28 — REGNUM Фрегат Тихоокеанского флота ВМФ РФ «Маршал Шапошников» впервые выполнил учебный пуск крылатой ракеты «Калибр» по наземной цели из акватории Японского моря. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Сегодня фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» из акватории Японского моря впервые произвел пуск крылатой ракеты «Калибр» по наземной цели», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что ракета успешно поразила береговую мишень на полигоне в районе мыса Сюркум, куда она прибыла в расчётное время. При этом отмечается, что дальность стрельбы по данной цели превысила 1 тыс. км.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Алтайском крае завершились командно-штабные учения Барнаульского соединения Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН).