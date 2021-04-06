Чебоксары, , 08:23 — REGNUM В Чувашии продолжаются кадровые изменения на ключевых постах: от должности замминистра строительства освобождён Александр Шевлягин. Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 6 апреля, глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

61-летний Александр Шевлягин снят с поста заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства — главного архитектора Чувашской Республики. В этой должности он работал с 22 июня 2017 года.

Напомним, 22 марта 2021 года по собственному желанию был отправлен в отставку глава минстроя Александр Героев. В тот же день пост министра строительства, архитектуры и ЖКХ в статусе вице-премьера занял Павел Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля снят с должности пресс-секретаря главы Чувашии — заместителя руководителя главы администрации республики Александр Кузин.