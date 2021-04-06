Бузулук, Оренбургская область, , 08:21 — REGNUM В городе Бузулуке Оренбургской области конкурсная комиссия утвердила список кандидатов на должность главы города. На этот пост претендуют шесть человек, сообщает мэрия.

«Все шесть кандидатур, которые предоставили документы конкурсной комиссии, проходят на следующий этап. Все документы пройдут проверку, по итогам которой состоится очередное заседание комиссии для решения вопроса об отборе или не допуске кандидатур для участия в конкурсе», — отметил заместитель председателя конкурсной комиссии Сергей Кадочкин.

Стать мэром изъявили желание депутат горсовета, директор медколледжа Дмитрий Кирилличев, и.о. главы города Владимир Песков, замглавы города по социальной политике Николай Севрюков, заместитель главы администрации города — начальник управления экономического развития и торговли администрации Бузулука Александр Уткин, предприниматели Сергей Прилепкин и Ваге Мервазян.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Бузулука назначено на 4 июня 2021 года. Напомним, заседание конкурсной комиссии для утверждения списка кандидатов пришлось перенести на 5 апреля. Оно прошло в режиме видеоконференции.

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