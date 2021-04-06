Сут-Хольский район, Тува, , 08:20 — REGNUM В Туве следователи организовали проверку по факту травмирования двух несовершеннолетних участников конных скачек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, два подростка 15 и 16 лет упали с лошадей.

Предварительно установлено, что республиканские соревнования по скачкам были организованы 3 апреля на территории Сут-Хольского района в местечке «Олен-Хову».

"После заезда в хирургическое отделение ГБУЗ «Дзун-Хемчикский ММЦ» с травмами, возникшими в результате падения с лошадей, были доставлены двое несовершеннолетних, 15 и 16 лет, один из которых был отпущен под амбулаторное наблюдение, второй — госпитализирован», — отметили в управлении.

Проверка проводится на наличие признаков халатности при организации соревнований. Для установления тяжести травм пострадавших назначены судмедэкспертизы. Процессуальное решение будет принято по её итогам.