Байконур, Казахстан, 6 апреля 2021, 08:20 — REGNUM На космодроме Байконур приступили к подготовке запуска ракеты-носителя «Союз 2.1а» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-18», сообщили 6 апреля в пресс-службе «Роскосмоса».
Утром 6 апреля ракета-носитель вывезена на стартовый комплекс площадки «Восток» и установлена в вертикальное положение. Запуск запланирован на 10:42 9 апреля.
Корабль «Союз МС-18» доставит на Международную космическую станцию (МКС) экипаж из трех человек: Олега Новицкого, Петра Дуброва и Марка Ванде Хай.
Пуск приурочен к 60-летию первого полета человека в космос. Транспортный пилотируемый корабль «Союз 2.1а» получил имя первого космонавта Юрия Гагарина.
Имя первого космонавта украшает поверхность экранно-вакуумной теплоизоляции бытового отсека корабля «Союз МС-18». На головном обтекателе ракеты-носителя изображен портрет Гагарина с надписью «Год Гагарина 1961−2021».