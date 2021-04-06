6 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

Тегеран считает необходимым снятия американских санкций, а Вашингтон отказывается даже просто смягчить их до очной встречи с представителями Ирана. В принципе, президент США Джо Байден мог бы своим указом обозначить возвращение в ядерную сделку, снять некоторые санкции, что создало бы более благоприятную ситуацию для переговорного процесса. Но он от такого шага воздерживается.

Станислав Тарасов, , 08:44 — REGNUM Правы те эксперты, которые заявляют, что политические декорации на Ближнем Востоке меняются так же часто, как погода в горах. Еще совсем недавно, после того как американская авиация нанесла удар по некоторым иранским объектам в Сирии, многим казалось, что вопрос о возвращении Тегерана к переговорам с участием США по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) отнесен на отдаленное будущее.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

В этой связи директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявляла, что возобновление Вашингтоном ядерной сделки с Ираном не является делом ближайшего будущего. По ее словам, «откровенно говоря, нам до этого далеко». Со схожими суждениям выступали госсекретарь США Энтони Блинкен и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Тегеран тоже за словами не лез в карман. И вдруг сенсация. США заявили, что присоединятся к переговорам по СВПД, которые начинаются в Вене. Как уточняет Reuters, в них примут участие, помимо американцев и иранцев, представители Франции, Германии, Великобритании, России и Китая, которые 2 апреля уже обсудили возможное возвращение в соглашение США и способы, которыми все участники сделки могут выполнять ее условия. Так напрашивается первый важный вывод: переговоры в Вене — это первая серьезная попытка спасти СВДП после избрания на пост президента США Джо Байдена. Она была бы невозможна, если бы другие участники соглашения связали бы с переговорным процессом другие проблемы, которые существуют между ними.

Ядерная программа Ирана

Для того чтобы обозначить второй вывод, необходимо попытаться разобраться в причинах поспешной и интенсивной дипломатии, которая шла в формате «5+1». Речь идет об отвернутом Ираном предложении Европейского союза начать прямые переговоры с Вашингтоном, телефонных переговорах президента Франции Эммануэля Макрона со своим иранским коллегой Хасаном Рухани, аналогичных контактах между главами внешнеполитических ведомств, серий консультаций, проводимых между собой участниками «шестерки» на уровне МИД. Сейчас известно, что на начавшийся венский переговорный процесс отводится два месяца. На наш взгляд, связано это с тем, что в преддверии первых ста дней своего правления Байдену необходимо обозначить хоть какие-то внешнеполитические достижения. Также, судя по всему, венский переговорный цикл планируется завершить до намеченных на июль президентских выборов в Иране. Отсюда вывод: чтобы сохранить влияние и позиции в Тегеране так называемого либерального лагеря, иранские дипломаты не должны возвращаться домой с пустыми руками, иначе получат негативную реакцию в стране.

Теперь о технической стороне проблемы. Тегеран считает необходимым снятие санкций со стороны США, а те отказываются сделать это до очной встречи с представителями Ирана. В принципе Байден мог бы своими указами обозначить возвращение Вашингтона, убрать некоторые санкции, что создаст более благоприятную ситуацию для переговорного процесса. Но он от такого шага воздерживается, полагая, что добьется модернизации ядерной сделки в своих интересах. Но готов ли к такому ходу событий Тегеран, есть ли приемлемые для него компромиссные варианты? На наш взгляд, ситуация не выглядит окончательно безнадежной, хотя рассчитывать на скорый прорыв не приходится. Тем не менее, если между Ираном и США восстановится хоть какой-нибудь диалог, пусть не в публичной сфере, это будет способствовать снижению напряженности как в отношениях между Тегераном и Вашингтоном, так и на всем Ближнем Востоке. При этом, как заявил Блинкен, американцы делают особую ставку на двусторонние дипломатические контакты без посредников.

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

Как подчеркивает замглавы МИД России Сергей Рябков, «Москва ждет, что после предстоящей встречи (в Вене — С. Т.) будут запущены непрямые переговоры между Вашингтоном и Тегераном, которые приведут к восстановлению ядерной сделки». Это заявление придает сложившейся интриге особые нюансы, которые предстоит еще разбирать и анализировать в силу сближающихся позиций России с США на этом направлении. Пока эксперты говорят, что участники заседания в Вене уделят главное внимание тем мерам, которые должны быть приняты Вашингтоном для устранения ранее допущенных ими нарушений СВПД и отмены введенных ими же санкций против Ирана. Как и встречным шагам со стороны Тегерана по разморозке приостановленных обязательств — в части реконфигурации его ядерной программы и обеспечения ее прозрачности. Российская сторона исходит из безальтернативности СВПД и призывает все вовлеченные стороны приложить максимум усилий для скорейшего возвращения «ядерной сделки» в изначально установленные рамки.

И еще. Обмен мнениями по ситуации вокруг ядерной сделки будет в центре внимания рабочего визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Иран 13 апреля. Так что переговоры в Вене — это только начало очень большого и трудного пути.