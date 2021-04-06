Уфа, , 08:21 — REGNUM Все общеобразовательные учебные заведения планируется подключить к интернету в текущем году в Башкирии. Об этом 5 апреля сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров.

«Прошлый 2020 год с началом пандемии коронавируса многих отправил на удаленную работу и учебу. Остро обозначилась потребность подключения социальных учреждений, прежде всего, школ к интернету. А ключевым фактором повышения качества образования является доступ к качественному образовательному контенту. Для этих целей как раз необходимо системное обеспечение широкополосного доступа интернета как в школах, так и в домах жителей. Поэтому задачу по подключению всех школ Башкортостана к всемирной паутине мы решили выполнить уже в этом году», — передает слова Назарова пресс-служба республиканского правительства.

Отмечается, что в текущем году к высокоскоростному интернету планируется подключить оставшиеся 316 общеобразовательных учреждений.

Сообщается, что в Башкирии продолжают оснащать школы цифровым оборудованием. Эта работа идет в рамках реализации национального проекта «Образование». В текущем году в этом проекте принимают участие 205 школ.