Уфа, 6 апреля, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Все общеобразовательные учебные заведения планируется подключить к интернету в текущем году в Башкирии. Об этом 5 апреля сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет

«Прошлый, 2020 год с началом пандемии коронавируса многих отправил на удаленную работу и учебу. Остро обозначилась потребность подключения социальных учреждений, прежде всего школ, к интернету. А ключевым фактором повышения качества образования является доступ к качественному образовательному контенту. Для этих целей как раз необходимо системное обеспечение широкополосного доступа интернета как в школах, так и в домах жителей. Поэтому задачу по подключению всех школ Башкортостана к всемирной паутине мы решили выполнить уже в этом году», — передает слова Назарова пресс-служба республиканского правительства.

Отмечается, что в текущем году провести высокоскоростной интернет планируется в 316 школ.

Сообщается, что в республике продолжают оснащать образовательные учреждения цифровым оборудованием. Эта работа идет в рамках реализации нацпроекта «Образование». В текущем году в этом проекте принимают участие более 200 школ.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии планируют построить распределительные линии связи в более 200 населенных пунктах республики.