Будапешт, , 08:20 — REGNUM Ряд введенных в Венгрии из-за пандемии коронавирусной инфекции ограничений намеревается смягчить правительство страны. Об этом 6 апреля сообщает Daily News Hungary.

Уточняется, что для смягчения мер связанного с SARS-CoV-2 карантина одной дозой вакцины от COVID-19 должны быть привиты 2,5 млн жителей страны. Как ожидается, это количество будет достигнуто утром 7 апреля.

Кроме того, отмечается, что в число смягчаемых мер ограничений войдут такие, как восстановление работы некоторых закрытых в марте из-за карантина учреждений при условии ограниченного числа посетителей, а также сокращение действия режима комендантского часа на два часа.

Отметим, на сегодняшний день в Венгрии выявлено за весь период пандемии в общей сложности свыше 689,8 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом.