Москва, 6 апреля 2021, 08:18 — REGNUM Российские специалисты подтвердили 81 случай заражения британским штаммом коронавируса и шесть случаев заражения южноафриканским штаммом. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в опубликованном 6 апреля интервью газете «Известия»
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"Это говорит о том, что мы всё-таки контактируем с другими странами мира, все эти случаи — завозные», — пояснила Попова.
Она отметила, что в мире растёт количество зарегистрированных случаев заражения именно этими вариантами вируса. Много таких случаев в Европе, Азии, Южной Америке и Африке. В России британский штамм пока очень слабо распространён благодаря ограничительным мерам.
Как сообщало ИА REGNUM, антитела к коронавирусу нового типа есть примерно у 40% населения РФ, считают в Роспотребнадзоре.
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