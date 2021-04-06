Москва, , 08:18 — REGNUM Торги по нефти 5 апреля завершились падением. Баррель Brent подешевел на 3,72%, до $62,22. Быстрое распространение коронавируса в Индии негативно отразилось на ценах на нефть. заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Торги в Азии открылись снижением. Цена корректировались к восходящему движению за четверг, игнорируя отличный пятничный отчет по рынку труда в США за март. Падение до $61,23 ускорилось на европейской сессии.

Давление на нефтяной рынок оказали новости о том, что в Индии и Китае зафиксирован рекордный рост новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за последние 24 часа.

В Индии ежедневно заражается больше 100 тыс. человек. Китай проинформировал о рекордном ежедневном приросте новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, начиная с 31 января 2021 года.

На прошлой неделе ОПЕК+ согласовали постепенное увеличение добычи, а тут опять фиксируются рекорды по распространению коронавируса. У инвесторов появились сомнения по поводу повышения спроса на нефть во II квартале.

Отличный отчет от ISM по индексу деловой активности в секторе услуг США ограничил снижение цен на нефть. Он последовал за сильными данными по индексу деловой активности в производственном секторе и отчетом о росте занятости. Американская экономика, подпитываемая стимулированием, приходит в норму.

Сегодня, 6 апреля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $62,67 (+0,76%). Пока цена торгуется ниже $65,55, на рынке сохраняются риски дальнейшего падения цены.

Чтобы всех покупателей не разогнать с рынка, им нужно удерживать цену выше $63 в за баррель. Если уровень $60 падет, то продавцы нацелятся в уровень $56 за баррель.

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