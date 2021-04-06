Джакарта, , 08:16 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо распорядился удовлетворить потребности беженцев, пострадавших от тропического циклона Сероя в провинциях Восточная Нуса-Тенггара и Западная Нуса-Тенггара, сообщает Antara.

«Необходимо немедленно удовлетворите потребности беженцев», — заявил глава государства в президентском дворце в Джакарте.

Президент сообщил об этом на закрытой онлайн-встрече на тему: «Управление операциями в случае стихийных бедствий в провинциях Западная Нуса-Тенггара и Восточная Нуса-Тенггара», на которой присутствовал ряд министров рабочего кабинета Индонезии.

«Логистика, палатки, полевая кухня должны удовлетворить основные потребности беженцев, а также потребности младенцев и детей, особенно в чистой воде и туалетах», — добавил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее 128 человек погибли в результате стихийных бедствий, наводнений и оползней, в ряде районов Индонезии.

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами наводнения и оползней в Индонезии стали 128 человек