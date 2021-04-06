Москва, , 08:15 — REGNUM Ежегодное послание президента Федеральному собранию — важнейшее политическое и общественное событие, которое сформулирует новую систему координат и будет иметь особое значение в условиях непростой ситуации в мире. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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«Это будет такое послание «нового времени», я бы сказала, формулирующее новую систему координат», — подчеркнула спикер Совфеда.

Матвиенко также выразила уверенность, что, «как всегда, в нём будут актуализированы основные текущие задачи, расставлены акценты и даны прямые поручения».

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«Все понимают, что ряд из них потребует быстрого начала реализации, а также корректировки планов работы законодателей, — подчеркнула спикер Совфеда. — Поэтому мы приняли решение собрать Совет палаты на следующий день, 22 апреля. А 23 апреля проведём пленарное заседание».

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин ежегодно обращается с посланием к Федеральному Собранию. В 2021 году это мероприятие назначено на 21 апреля. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, послание российский лидер огласит в очной форме, место его оглашения «прорабатывается». Ранее послание всегда оглашалось в Кремле.