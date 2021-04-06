Чебоксары, , 08:14 — REGNUM В Чувашию поступило ещё 9 600 доз вакцины «Гам-КОВИД-ВАК» (торговая марка «Спутник V»). Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики.

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По оперативным данным, в настоящее время от COVID-19 привились свыше 43 тыс. жителей Чувашии, в том числе завершили иммунизацию (то есть прошли вакцинацию двумя компонентами) более 29 тыс. жителей.

С начала пандемии в Чувашию передано 59 494 дозы двухкомпонентной вакцины «Спутник V», в том числе 5 апреля стало известно о поступлении 9,6 тыс. доз.

Региональные власти отмечают, что «активно проводится» вакцинация медицинских и социальных работников, педагогов, правоохранителей, а также сотрудников промышленных предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Чувашии официально выявлено 23 009 случаев заражения SARS-CoV-2, вылечился 20 981 человек (91,2%), умер 1251 пациент с коронавирусом.

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