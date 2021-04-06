Ярославль, 6 апреля, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Ярославская полиция закрыла уголовное дело о хищении бюджетных средств на уборке снега в МУП «Городское спецавтохозяйство», возбуждённое в 2019 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Снег в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подозреваемым по делу проходил бывший заместитель директора МУП Александр Жилкин. Правоохранительные органы полагали, что с марта 2018 по январь 2019 года на предприятии были похищены 6,8 млн рублей. Речь шла о деньгах, выделяемых на ручную уборку Ярославля.

О нарушениях в муниципальном предприятии тогда громко заявлял мэр города Владимир Волков. По словам мэра, нарушения совершались при его предшественнике Владимире Слепцове. Но в итоге доказать факты хищения полиции не удалось. Дело было закрыто, подозрения с бывшего замдиректора сняты.

Отметим, что о возбуждении уголовных дел при уборке Ярославля правоохранительные органы заявляют с завидной регулярностью. Так и в 2018 году прокуратура сообщила об уголовном деле, возбуждённом по итогам прокурорской проверки. В деле фигурировало всё то же МУП «Городское спецавтохозяйство». Тогда, по версии прокуратуры, было совершено мошенничество на сумму 10,9 млн рублей якобы из-за завышения объёмов вывозимого снега с улиц города. Об итогах расследования этого дела ничего не известно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM по уже сложившейся традиции уголовные дела в связи с зимним содержанием города возбуждены и в 2021 году. На этот раз — Следственным комитетом. Мы будем следить за развитием событий.