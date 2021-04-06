Сеул, , 08:12 — REGNUM Премьер-министр Южной Кореи Чон Сэ Гюн, являющийся потенциальным кандидатом в президенты страны, может подать в отставку на следующей неделе. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на правительственный источник.

По данным источника, премьер-министр объявит о своём решении после поездки на Ближний Восток. Чон Сэ Гюн планирует посетить Иран, чтобы лично решить вопрос об освобождении южнокорейского танкера.

Известно, что в качестве преемника на посту главы правительства рассматриваются бывший министр внутренних дел и безопасности Ким Бу Гём и бывший министр здравоохранения Ли Тхэ Бок.

69-летний Чон Сэ Гюн, второй по счёту премьер-министр в администрации Мун Чжэ Ина. Он возглавляет правительство Южной Кореи с января прошлого года.