Калгари, Канада, , 08:11 — REGNUM Российская мужская сборная по кёрлингу уступила национальной команде Швейцарии на чемпионате мира (ЧМ) по данному виду спорта, который проходит в Калгари. Об этом 6 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В седьмой встрече кругового этапа российская команда в составе Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов (вице-скип), Евгений Климов и Антон Калалб, уступила швейцарцам со счетом 2:8.

Отметим, это второе поражение сборной России на турнире при пяти выигранных встречах. В следующем матче российская команда позднее 6 апреля встретится со сборной командой США.