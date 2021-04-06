Сеул, , 08:11 — REGNUM Текущая неделя станет для Южной Кореи решающей в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции. Об этом премьер-министр Чон Се Гюн заявил 6 апреля на заседании Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

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По его словам, правительство беспокоит ощущение надвигающегося кризиса, связанного с быстрым распространением коронавируса в столичном регионе, когда коэффициент передачи вируса превышает единицу.

Чон Се Гюн «События текущей недели определят, охватит ли страну четвёртая волна заболеваемости или же постепенно начнётся возвращение к нормальной жизни»

Глава правительства призвал всех граждан страны, которые ощущают даже незначительное недомогание, немедленно сдать тесты на коронавирус. А также напомнил о необходимости обязательно соблюдать меры социального дистанцирования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за прошедшие сутки выявили 478 случаев заражения коронавирусом нового типа. Также за минувшие сутки в стране скончались ещё четверо пациентов с COVID-19.

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