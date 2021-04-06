Киселёвск, Кемеровская область, , 08:09 — REGNUM В Кемеровской области за минувшие сутки зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Скончались житель Киселёвска 1930 года рождения и жительница Прокопьевского района 1949 года рождения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперштаба.

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Таким образом, за весь период пандемии в регионе жертвами COVID-19 стали 622 человека. Общее число подтверждённых случаев заражения достигло 33 624 (+52 случая за сутки). Излечились за последние сутки 51 пациент, а всего к настоящему времени — 32 662 человека.

«Всего в регионе медицинскую помощь получают 340 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1532 человека», — добавили в штабе.